Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,63 гривні. Тобто ціна валюти впала на 10 копійок проти 26 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,62. Тобто ціна впала на 16 копійок.

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Станом на 28 лютого курс НБУ буде такий:

долар – 41,51 гривні,

євро – 43,49 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 27 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,40 гривні , продаж – по 41,95 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,68 гривні , продаж – по 41,75 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,25 гривні, продаж – 41,79 гривні.

Що прогнозує банкір щодо курсу у березні

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу спрогнозував, що наступного тижня на готівковому ринку долар буде на рівні 41,60 – 42,30 гривні, а євро буде на рівні 43,50 – 45 гривень за євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку У перший тиждень березня ситуація на валютному ринку може залишатися в межах лютневих трендів: курсові зміни будуть незначними, а дія режиму керованої гнучкості унеможливить різкі курсові стрибки.

Як пояснює Лєсовий, своєчасне рішення НБУ щодо приборкання інфляції (підвищення облікової ставки у січні) стало причиною стабільності на ринку.