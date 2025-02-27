Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,63 гривны. То есть, цена валюты упала на 10 копеек против 26 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,62. То есть цена упала на 16 копеек.

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По состоянию на 28 февраля курс НБУ будет следующим:

доллар– 41,51 гривны,

евро– 43,49 гривен.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 27 февраля курс доллара на наличном рынке составил:

в банках: покупка– 41,40 гривны , продажа– по 41,95 гривны ,

, продажа– , на черном рынке: покупка– 41,68 гривны , продажа– по 41,75 гривны ,

, продажа– , в обменниках: покупка– 41,25 гривны, продажа– 41,79 гривны.

Что прогнозирует банкир по курсу в марте

Банкир Тарас Лесной для 24 Канала спрогнозировал, что на следующей неделе на наличном рынке доллар будет на уровне 41,60 – 42,30 гривен, а евро будет на уровне 43,50 – 45 гривен за евро.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка В первую неделю марта ситуация на валютном рынке может оставаться в рамках февральских трендов: курсовые изменения будут незначительными, а действие режима управляемой гибкости сделает невозможным резкие курсовые прыжки.

Как объясняет Лесной, своевременное решение НБУ об укрощении инфляции (повышение учетной ставки в январе) стало причиной стабильности на рынке.