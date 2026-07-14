В Україні дешевшають овочі "борщового набору": яка вартість основних продуктів

В Україні продовжують дешевшати овочі нового врожаю, зокрема картопля, буряк і морква. Водночас окремі позиції, навпаки, почали дорожчати, а ціни на капусту залишилися без змін.

Які овочі подешевшали найбільше

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що в Україні триває зниження цін на овочі "борщового набору" нового врожаю. Єдиним винятком залишається білокачанна капуста, оптові ціни на яку збереглися на рівні минулого тижня – 20–25 гривень за кілограм.

Найпомітніше подешевшала морква нового врожаю. Якщо тижнем раніше її продавали по 43–47 гривень за кілограм, то зараз ціни знизилися до 28–30 гривень. Водночас морква минулорічного врожаю, навпаки, дорожчає – верхня межа ціни піднялася з 35 до 40 гривень за кілограм. Ціни ж на молоду картоплю стабілізувалися на рівні 12 – 16 гривень за кілограм.

Також дешевшим став буряк: його оптова вартість знизилася з 17–20 до 14–18 гривень за кілограм. Картопля нового врожаю також втратила в ціні – верхня межа впала з 25 до 15 гривень за кілограм, тоді як торішня картопля продається без змін – по 12–16 гривень за кілограм.

На овочевому ринку є й протилежні тенденції. Огірки подорожчали з 15–30 до 25–40 гривень за кілограм, тоді як томати, навпаки, стали доступнішими – їхня ціна впала з 55–75 до 30–60 гривень за кілограм.

Крім цього, на тлі збільшення пропозиції дешевшають цукрова кукурудза, кабачки та баклажани. Кукурудза коштує 18–25 гривень за качан, кабачки – до 20 гривень за кілограм, а баклажани – 70–100 гривень за кілограм. Також знизилися ціни на зелень: подешевшали зелена цибуля, кріп і петрушка.

Що відбувається з цінами на ягоди та фрукти

У фруктово-ягідному сегменті також спостерігаються помітні зміни. Найбільше подешевшала лохина – оптові ціни знизилися з 300–450 до 250–350 гривень за кілограм. Дещо дешевшою стала й чорниця: ціновий діапазон звузився до 280–300 гривень за кілограм.

Водночас наприкінці сезону почала дорожчати полуниця. Якщо раніше її продавали по 120–160 гривень за кілограм, то зараз ціни становлять 135–200 гривень за кілограм.

Також знизилася вартість абрикосів – із 45–120 до 30–110 гривень за кілограм. А ось вишня, навпаки, помітно подорожчала: її оптова ціна зросла з 60–110 до 100–140 гривень за кілограм, що пов'язано зі скороченням пропозиції на ринку.