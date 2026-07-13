Чому в Україні дешевшає лохина

Ціни на садову лохину в Україні почали швидко знижуватися. Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, така тенденція є традиційною для середини сезону, коли більшість виробників розпочинає активне збирання врожаю, а пропозиція ягоди суттєво збільшується.

За даними щоденного моніторингу, лише з кінця минулого робочого тижня відпускні ціни на лохину впали в середньому на 17%. Наразі виробники продають ягоду по 300–400 гривень за кілограм, тоді як ще тиждень тому мінімальна ціна становила близько 380 гривень за кілограм. Подібна ситуація і з вишнями, цього сезону української вишні на ринку помітно менше, ніж торік, однак ціни поки що залишаються нижчими.

Учасники ринку пояснюють здешевлення відразу кількома чинниками. Насамперед фермери масово вийшли на збирання врожаю, що збільшило пропозицію. Крім того, на ціни тисне велика кількість інших сезонних фруктів і ягід, які зараз представлені на ринку за нижчими цінами.

Попри нинішнє зниження вартості, лохина все ще залишається дорожчою, ніж торік. Середня ціна ягоди наразі приблизно на 37% вища, ніж в аналогічний період минулого року. Виробники пояснюють це нижчою врожайністю через несприятливі погодні умови під час достигання лохини.

Скільки коштує лохина у популярних супермаркетах

У роздрібних мережах ціни на садову лохину поки що залишаються вищими, ніж у виробників. Це пов'язано з логістичними витратами, фасуванням та торговельною націнкою.

Станом на зараз придбати лохину у великих супермаркетах України можна за такими цінами:

Сільпо – від 399 гривень за кілограм (або від 199,5 гривні за упаковку 500 грамів);

– від (або від 199,5 гривні за упаковку 500 грамів); АТБ – близько 169,95–199,95 гривні за упаковку 250 грамів;

– близько за упаковку 250 грамів; Varus – від 189,90 гривні за 250 грамів (еквівалент близько 760 гривень за кілограм);

– від за 250 грамів (еквівалент близько 760 гривень за кілограм); Novus – близько 189–219 гривень за упаковку 250 грамів;

– близько за упаковку 250 грамів; METRO – від 349 до 429 гривень за кілограм залежно від сорту, фасування та країни походження.

Експерти прогнозують, що зі збільшенням обсягів збору врожаю лохини пропозиція на ринку й надалі зростатиме. Якщо погодні умови залишаться сприятливими, це може підтримати подальше поступове зниження цін як у виробників, так і в роздрібних торговельних мережах.

Водночас ситуація з полуницею кардинально інша. Наприкінці сезону українська полуниця почала стрімко дорожчати. За тиждень відпускні ціни виробників зросли майже на чверть через скорочення пропозиції, хоча ягода все ще коштує дешевше, ніж торік.