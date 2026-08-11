Помідори різко дешевшають: скільки тепер коштує кілограм у супермаркетах

В Україні почалася нова хвиля здешевлення тепличних помідорів – за тиждень ціни впали в середньому на 27%. Фермери нарощують збір овочів відкритого ґрунту, тоді як попит на свіжу продукцію залишається недостатньо високим.

Помідори дешевшають через надлишок пропозиції

За даними аналітиків EastFruit, цього тижня українські виробники знову почали знижувати відпускні ціни на тепличні помідори. Ситуація пояснюється насамперед збільшенням пропозиції на ринку: погодні умови в багатьох регіонах стабілізувалися, тому фермери активніше збирають урожай овочів відкритого ґрунту.

Наразі збиральна кампанія триває практично по всій Україні. Водночас попит на свіжому ринку залишається недостатньо високим, що посилює тиск на ціни.

Станом на зараз якісні помідори виробники продають по 30 – 60 гривень за кілограм. У середньому це на 27% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Додатковою проблемою для виробників стала якість частини врожаю. Рослини сильно постраждали від посухи та високих температур, через що на плодах часто з'являються сонячні опіки та тріщини. Це ускладнює збут такої продукції та змушує продавців поступатися в ціні.

Попри нинішнє здешевлення, помідори все ще залишаються дорожчими, ніж безпосередньо торік. За даними EastFruit, зараз ціна цієї продукції в Україні в середньому на 25% нижча, ніж за аналогічний період 2025 року.

Скільки коштують помідори у супермаркетах

На полицях українських магазинів ціни залежать не лише від сорту, а й від торговельної мережі. За даними Minfin, станом на 28 липня середня ціна червоних помідорів становила 99,80 гривні за кілограм.

Найдешевше серед представлених мереж червоні помідори продавалися у Novus – 69,99 гривні за кілограм. В Auchan ціна становила 91,40 гривні, а в Megamarket – 138 гривень.

Інша ситуація з рожевими помідорами. У Novus їхня ціна становила 79,99 гривні за кілограм, у Metro – 85 гривень, а в Auchan – 91,40 гривні. Середня ціна рожевих помідорів у цих мережах становила 85,46 гривні за кілограм.

Помідори сорту "сливка" на той момент коштували від 82,16 гривні за кілограм у Metro до 143,50 гривні у Megamarket. У Novus ціна становила 109 гривень. Середня вартість цього виду помідорів у представлених мережах була на рівні 111,55 гривні за кілограм.

Таким чином, роздрібні ціни поки залишаються помітно вищими за відпускні ціни виробників. Водночас подальше збільшення пропозиції місцевої продукції може створити додаткові передумови для здешевлення помідорів і на полицях супермаркетів.

До речі, в Україні другий тиждень поспіль знижуються відпускні ціни на моркву через надлишок пропозиції та слабший попит. Водночас у супермаркетах цей популярний овоч залишається значно дорожчим, ніж рік тому.