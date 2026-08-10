Морква в Україні дешевшає через надлишок пропозиції

В Україні вже другий тиждень поспіль знижуються відпускні ціни на моркву. Аналітики EastFruit пояснюють таку динаміку надлишком пропозиції коренеплоду на ринку, тоді як попит на нього залишається відносно невисоким.

Наразі основні продажі моркви здійснюються за ціною 18 – 26 гривень за кілограм. Це приблизно на 10% менше, ніж тижнем раніше.

Додатковим фактором тиску на ціни є активне збирання врожаю практично в усіх регіонах України. Виробники отримують значні обсяги продукції, але не мають достатньо активного попиту, тому змушені робити поступки покупцям.

Водночас попри нинішнє здешевлення, морква залишається значно дорожчою, ніж торік. За даними EastFruit, зараз відпускні ціни на цей овоч у середньому приблизно вдвічі вищі, ніж за аналогічний період 2025 року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Таким чином, ситуація на ринку поступово змінюється на користь покупців: збільшення пропозиції та активне збирання нового врожаю створюють умови для подальшого тиску на ціни.

Скільки коштує морква у супермаркетах України

Роздрібні ціни залишаються вищими за відпускні, а вартість залежить від мережі, формату продажу та виду моркви. За актуальними даними онлайн-магазинів, у популярних супермаркетах України ціна кілограма виглядає так:

АТБ – близько 28,89 гривні за кілограм за акційною пропозицією; звичайна ціна вказана на рівні 35,89 гривні.

NOVUS – близько 32,69 гривні за кілограм за молоду моркву в актуальному каталозі.

VARUS – близько 34,90 гривні за кілограм за вагову моркву в одному з актуальних регіональних каталогів мережі.

Сільпо – близько 55,19 гривні за кілограм за фасовану моркву; водночас ця конкретна позиція на момент перевірки була позначена як така, що закінчилася.

Ціни можуть суттєво відрізнятися залежно від міста та конкретного магазину. Наприклад, у VARUS також доступні інші види моркви: мита та молода, які коштують дорожче за звичайну вагову продукцію.

Отже, найнижчу ціну серед перевірених пропозицій наразі можна знайти в АТБ, якщо скористатися акційною пропозицією. Водночас у різних мережах розрив у вартості може бути доволі суттєвим, тому перед покупкою варто перевіряти актуальні ціни у конкретному магазині.

До речі, Херсонщина, яка традиційно асоціюється з найвідомішими українськими кавунами, розпочала активний сезон збору врожаю. Попри постійні російські обстріли місцеві аграрії очікують зібрати близько 25 тисяч тонн баштанних культур.