Більше ніж у Пакистані, але менше ніж у Катарі: скільки літрів бензину можуть купити українці

Українець у 2023 році зможе купити 241 літр бензину за середню зарплату. Для порівняння, такий Індекс бензину у 2021 році становив 389 літрів. Водночас мешканці Кувейту можуть дозволити собі аж понад 7 тисяч літрів.

Яка ситуація із вартістю пального у Європі

Аналітики Picodi.com відстежили динаміку вартості бензину в Україні. Відтак у перші 6 місяців 2023 року ціна на пальне була стабільною. Якщо взяти до уваги інші європейські країни, то там пальне у червні відрізнялося у ціні від показників у січні менш ніж на 5%.

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Водночас пальне подорожчало у Словенії та Туреччині. Бензин сягнув на 10% та 16% відповідно.

А от в Угорщині ціна у червні була нижчою, ніж у січні.

Щодо України, то середня вартість пального у перший місяць літа склала 44,78 гривні. Це менше на 5,58 гривні, ніж у січні.

З-поміж усіх країн вартість бензину не змінилася лише на Мальті.

Порівняння середніх цін на бензин у червні та січні / Скриншот з сайту Picodi.com

Індекс бензину: кількість пального за зарплату

Цікаво, що дозволити собі найбільше літрів бензину у Європі можуть жителі країн з високим рівнем доходу: Швейцарія – 3 025 літрів, Люксембург – 2 413 літра та Данія – 2 033 літри.

На п'єдесталі світового рейтингу країн за співвідношенням заробітної плати до вартості пального є мешканці Кувейту, які можуть дозволити собі за середню зарплату 7 222 літрів бензину, Катару – 6 839 літрів та ОАЕ – 4 611 літрів.

Водночас якщо взяти середню зарплату в Україні, а це 13 423 гривень за даними Пенсійного фонду, то середньостатистичний українець може дозволити собі 241 літр бензину. У 2021 році ця кількість становила 389 літрів.

До рейтингу найгірших Індексів бензину входять такі країни, як