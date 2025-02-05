Скільки можна отримати при обміні 200 євро і доларів сьогодні

Курс долара та євро в Україні залишається стабільним. Невеликі коливання хоч і відбуваються, однак, вони зовсім невідчутні.

Який курс долара в Україні сьогодні НБУ встанови курс долара 5 лютого на рівні 41,76 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також Чи введуть графіки відключень в Україні через похолодання Середній курс у банках зараз: купівля – 41,45 гривні за долар;

продаж – 42,05 гривні за долар. В обмінниках середній курс зафіксовано на рівні: купівля – 41,77 гривні за долар;

продаж – 41,78 гривні за долар. За обмін 200 доларів сьогодні можна отримати якщо обмін відбувається у банку , то за 200 доларів можна отримати приблизно 8 290 гривень;

, то за 200 доларів можна отримати приблизно 8 290 гривень; а от за 200 доларів в обміннику є змога виручити орієнтовно – 8 354 гривень. Як змінився курс євро у лютому Станом на 5 лютого, курс євро в Україні НБУ встановив на рівні – 43,12 гривні, повідомляє "Мінфін". Статистика демонструє здешевшання цієї валюти. У банках середній курс такий: купівля – 43 гривні за євро;

продаж – 43,70 гривні за євро. В обмінниках: купівля – 43,44 гривні за євро;

продаж – 43,65 гривні за євро. Скільки дадуть за 200 євро зараз за здачу 200 євро у банку можна отримати 8 600 гривень;

можна отримати 8 600 гривень; при обміні 200 євро в обміннику, вдасться виручити приблизно 8 688 гривень.