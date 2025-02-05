Какой курс доллара в Украине сегодня

НБУ установи курс доллара 5 февраля на уровне 41,76 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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Средний курс в банках сейчас:

покупка – 41,45 гривны за доллар;

продажа – 42,05 гривны за доллар.

В обменниках средний курс зафиксирован на уровне:

покупка – 41,77 гривны за доллар;

продажа – 41,78 гривны за доллар.

За обмен 200 долларов сегодня можно получить

если обмен происходит в банке , то за 200 долларов можно получить примерно 8 290 гривен;

, то за 200 долларов можно получить примерно 8 290 гривен; а вот за 200 долларов в обменнике есть возможность выручить ориентировочно – 8 354 гривен.

Как изменился курс евро в феврале

По состоянию на 5 февраля, курс евро в Украине НБУ установил на уровне – 43,12 гривны, сообщает "Минфин". Статистика демонстрирует удешевление этой валюты.

В банках средний курс таков:

покупка – 43 гривны за евро;

продажа – 43,70 гривны за евро.

В обменниках:

покупка – 43,44 гривны за евро;

продажа – 43,65 гривны за евро.

Сколько дадут за 200 евро сейчас