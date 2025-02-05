Какой курс доллара в Украине сегодня
НБУ установи курс доллара 5 февраля на уровне 41,76 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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Средний курс в банках сейчас:
- покупка – 41,45 гривны за доллар;
- продажа – 42,05 гривны за доллар.
В обменниках средний курс зафиксирован на уровне:
- покупка – 41,77 гривны за доллар;
- продажа – 41,78 гривны за доллар.
За обмен 200 долларов сегодня можно получить
- если обмен происходит в банке, то за 200 долларов можно получить примерно 8 290 гривен;
- а вот за 200 долларов в обменнике есть возможность выручить ориентировочно – 8 354 гривен.
Как изменился курс евро в феврале
По состоянию на 5 февраля, курс евро в Украине НБУ установил на уровне – 43,12 гривны, сообщает "Минфин". Статистика демонстрирует удешевление этой валюты.
В банках средний курс таков:
- покупка – 43 гривны за евро;
- продажа – 43,70 гривны за евро.
В обменниках:
- покупка – 43,44 гривны за евро;
- продажа – 43,65 гривны за евро.
Сколько дадут за 200 евро сейчас
- за сдачу 200 евро в банке можно получить 8 600 гривен;
- при обмене 200 евро в обменнике, удастся выручить примерно 8 688 гривен.