Який курс долара в Україні сьогодні
НБУ встанови курс долара 5 лютого на рівні 41,76 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Середній курс у банках зараз:
- купівля – 41,45 гривні за долар;
- продаж – 42,05 гривні за долар.
В обмінниках середній курс зафіксовано на рівні:
- купівля – 41,77 гривні за долар;
- продаж – 41,78 гривні за долар.
За обмін 200 доларів сьогодні можна отримати
- якщо обмін відбувається у банку, то за 200 доларів можна отримати приблизно 8 290 гривень;
- а от за 200 доларів в обміннику є змога виручити орієнтовно – 8 354 гривень.
Як змінився курс євро у лютому
Станом на 5 лютого, курс євро в Україні НБУ встановив на рівні – 43,12 гривні, повідомляє "Мінфін". Статистика демонструє здешевшання цієї валюти.
У банках середній курс такий:
- купівля – 43 гривні за євро;
- продаж – 43,70 гривні за євро.
В обмінниках:
- купівля – 43,44 гривні за євро;
- продаж – 43,65 гривні за євро.
Скільки дадуть за 200 євро зараз
- за здачу 200 євро у банку можна отримати 8 600 гривень;
- при обміні 200 євро в обміннику, вдасться виручити приблизно 8 688 гривень.