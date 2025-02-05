Який курс долара в Україні сьогодні

НБУ встанови курс долара 5 лютого на рівні 41,76 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Середній курс у банках зараз:

купівля – 41,45 гривні за долар;

продаж – 42,05 гривні за долар.

В обмінниках середній курс зафіксовано на рівні:

купівля – 41,77 гривні за долар;

продаж – 41,78 гривні за долар.

За обмін 200 доларів сьогодні можна отримати

якщо обмін відбувається у банку , то за 200 доларів можна отримати приблизно 8 290 гривень;

, то за 200 доларів можна отримати приблизно 8 290 гривень; а от за 200 доларів в обміннику є змога виручити орієнтовно – 8 354 гривень.

Як змінився курс євро у лютому

Станом на 5 лютого, курс євро в Україні НБУ встановив на рівні – 43,12 гривні, повідомляє "Мінфін". Статистика демонструє здешевшання цієї валюти.

У банках середній курс такий:

купівля – 43 гривні за євро;

продаж – 43,70 гривні за євро.

В обмінниках:

купівля – 43,44 гривні за євро;

продаж – 43,65 гривні за євро.

Скільки дадуть за 200 євро зараз