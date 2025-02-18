На скільки можуть зрости пенсії українців у березні 2025 року

У березні 2025 року відбудеться індексація пенсій. Виплати більшості пенсіонерів мають зрости.

Якою буде нова індексація

Показник цьогорічної індексації ще невідомий. Скоріше за все, Кабмін ухвалить відповідну постанову у 20 числах лютого, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Нагадаємо! Раніше експерти прогнозували, що цьогоріч пенсії українців можуть зрости на 10 – 17%.

Іван Хомич Адвокат Торік пенсії підвищили на 7,96%, а у 2023 році – на 19,7%. У цьому році пенсійні виплати можуть зрости на 10%.

Як зауважив Хомич, якщо спиратись на тогорічні дані, мінімальне збільшення пенсій має сягнути 100 гривень. А от максимальне зростання складатиме – 1 500 гривень.

Зверніть увагу! Індексується саме "чиста" пенсія, тобто основна сума виплати без урахування усіх надбавок.