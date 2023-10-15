Підвищення пенсій у 2024 році: як можуть змінити суми виплат

Пенсіонери можуть очікувати підвищення пенсійних виплат вже у 2024 році. Це відбудеться навесні, як і торік. Зросте пенсія відповідно до нового рівня прожиткового мінімуму.

Чи будуть українці отримувати більші пенсії

Відповідно до держбюджету 2024 року наступного року українці можуть очікувати на збільшення пенсій. Все через те, що прожитковий мінімум з 1 січня підвищать.

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що від розміру прожиткового мінімуму залежить більшість соціальних виплат, які отримують українці.

Прожитковий мінімум раніше становив 2 093 гривні, втім у 2024 році він зросте до 2 361 гривні. До такого рівня зросте й мінімальна пенсія. Це відбудеться внаслідок індексації у березні.

Як хочуть змінити розрахунок пенсій

Крім підвищення пенсій в Україні планують змінити ще процес розрахунку пенсій. Йдеться про те, що введуть коефіцієнти та бали для населення, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію. А також отримувати однакову пенсію та однакову індексацію.

За заявами прем'єр-міністра Шмигаля це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень. Адже зараз вона становить 5 311 гривень.

Введення коефіцієнтів та балі має на меті подолати в законі несправедливість, коли для людей, які виходять на пенсію у різні роки, застосовуються різні показники середньої зарплати: хто виходить пізніше отримує пенсію з прив’язкою до сучаснішої зарплати по країні, а ті, хто вийшов вже на пенсію давно, отримують пенсії, які відстають від нових.

Відтак система балів має усунути цю диспропорцію. Таким чином вже призначені пенсії підтягнуть до сучасного рівня.