Чи будуть українці отримувати більші пенсії
Відповідно до держбюджету 2024 року наступного року українці можуть очікувати на збільшення пенсій. Все через те, що прожитковий мінімум з 1 січня підвищать.
Читайте також Вийти на пенсію до 60 років: яким громадяни можна розраховувати на виплати
Прожитковий мінімум раніше становив 2 093 гривні, втім у 2024 році він зросте до 2 361 гривні. До такого рівня зросте й мінімальна пенсія. Це відбудеться внаслідок індексації у березні.
Як хочуть змінити розрахунок пенсій
Крім підвищення пенсій в Україні планують змінити ще процес розрахунку пенсій. Йдеться про те, що введуть коефіцієнти та бали для населення, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію. А також отримувати однакову пенсію та однакову індексацію.
За заявами прем'єр-міністра Шмигаля це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень. Адже зараз вона становить 5 311 гривень.
Відтак система балів має усунути цю диспропорцію. Таким чином вже призначені пенсії підтягнуть до сучасного рівня.