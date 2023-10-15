Чи будуть українці отримувати більші пенсії

Відповідно до держбюджету 2024 року наступного року українці можуть очікувати на збільшення пенсій. Все через те, що прожитковий мінімум з 1 січня підвищать.

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Нагадуємо, що від розміру прожиткового мінімуму залежить більшість соціальних виплат, які отримують українці.

Прожитковий мінімум раніше становив 2 093 гривні, втім у 2024 році він зросте до 2 361 гривні. До такого рівня зросте й мінімальна пенсія. Це відбудеться внаслідок індексації у березні.

Як хочуть змінити розрахунок пенсій

Крім підвищення пенсій в Україні планують змінити ще процес розрахунку пенсій. Йдеться про те, що введуть коефіцієнти та бали для населення, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію. А також отримувати однакову пенсію та однакову індексацію.

За заявами прем'єр-міністра Шмигаля це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень. Адже зараз вона становить 5 311 гривень.

Зверніть увагу! Введення коефіцієнтів та балі має на меті подолати в законі несправедливість, коли для людей, які виходять на пенсію у різні роки, застосовуються різні показники середньої зарплати: хто виходить пізніше отримує пенсію з прив’язкою до сучаснішої зарплати по країні, а ті, хто вийшов вже на пенсію давно, отримують пенсії, які відстають від нових.

Відтак система балів має усунути цю диспропорцію. Таким чином вже призначені пенсії підтягнуть до сучасного рівня.