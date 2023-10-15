Будут ли украинцы получать большие пенсии

Согласно госбюджету 2024 года в следующем году украинцы могут ожидать увеличения пенсий. Все потому, что прожиточный минимум с 1 января повысят.

Читайте также Выйти на пенсию до 60 лет: которым граждане можно рассчитывать на выплаты

Напоминаем, что от размера прожиточного минимума зависит большинство социальных выплат, получаемых украинцами.

Прожиточный минимум раньше составлял 2093 гривны, впрочем, в 2024 году он вырастет до 2 361 гривны. До такого уровня вырастет и минимальная пенсия. Это произойдет в результате индексации в марте.

Как хотят изменить расчет пенсий

Кроме повышения пенсий, в Украине планируют изменить еще процесс расчета пенсий. Речь идет о том, что введут коэффициенты и баллы для населения, позволяющие людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию. А также получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию.

По заявлениям премьер-министра Шмыгаля, это позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до 6 тысяч гривен. Ведь сейчас она составляет 5 311 гривен.

Обратите внимание! Цель введения коэффициентов и балла преодолеть в законе несправедливость, когда для людей, которые выходят на пенсию в разные годы, применяются разные показатели средней зарплаты: выходящий позже получает пенсию с привязкой к более современной зарплате по стране, а вышедшие уже на пенсию давно, получают пенсии, отстающие от новых.

Следовательно, система баллов должна устранить эту диспропорцию. Таким образом, уже назначенные пенсии подтянут до современного уровня.