Які виплати та пільги отримують українці з інвалідністю в Німеччині

Особи з інвалідністю можуть претендувати на соціальну допомогу та підтримку за межами України, зокрема в країнах ЄС. Однією з країн, яка прийняла найбільше українців із початку війни та виплачує їм допомогу, стала Німеччина.

Як підтвердити інвалідність у Німеччині

Не кожна людина з інвалідністю, яка прибула з України, автоматично отримає фінансову підтримку в Німеччині, передає 24 Канал з посиланням на Enable Me. Система визнання інвалідності в різних країнах суттєво відрізняється.

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Наприклад, в Україні іноді встановлюють другу або третю групу інвалідності після складних операцій чи лікування онкозахворювань, і це дає людям право на соцвиплати.

Проте в Німеччині підхід жорсткіший: для отримання статусу Behinderung (інвалідність) необхідно мати сталі фізичні або психічні порушення, які суттєво обмежують повсякденне життя.

Щоб підтвердити інвалідність у Німеччині, українцю потрібно звернутися до місцевого адміністративного органу – Landratsamt, подати необхідний пакет документів і, за потреби, пройти медичне обстеження.

Важливо! Якщо після цього особі буде присвоєно ступінь інвалідності (GdB), вона зможе подати заявку на соціальну допомогу. Однак слід пам’ятати: отримання виплат не гарантоване автоматично.

Як нараховується пенсія по інвалідності

Пенсія по інвалідності в Німеччині, як для українців, так і для громадян інших країн, включно з німцями, не нараховується виключно на підставі статусу інвалідності. Ключовим фактором є рівень працездатності, який класифікується так:

Повна втрата працездатності – особа не здатна працювати понад три годин на день.

Часткова втрата працездатності – людина може виконувати роботу від трьох до шести годин щодня.

Зауважте! У Німеччині досить поширені випадки, коли навіть люди з інвалідністю, наприклад ті, хто пересувається на візку, продовжують працювати – у довідкових службах, офісах тощо.

Якщо ж таки людину визнають частково або повністю непрацездатною, вона може розраховувати на фінансову допомогу, базову підтримку як безробітна особа та, за певних умов, компенсацію за орендоване житло.

Які розміри виплат

Згідно з українським законодавством, розмір пенсії для осіб з інвалідністю не може бути нижчим за прожитковий мінімум, який з 1 березня 2025 року становить 2 361 гривню.

Саме таку суму отримує людина з інвалідністю з дитинства, яка не має трудового стажу. У такому випадку вона отримує соціальну пенсію по інвалідності — на рівні все тих же 2 361 гривні, що еквівалентно приблизно 52 євро на місяць.

У Німеччині розміри виплат значно вищі. Після останнього підвищення у 2023 році, люди з інвалідністю отримують наступні суми: