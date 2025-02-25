Як змінювався держбюджет у війну

З 2022 по 2024 рік постійно вносили зміни до держбюджету, але витрати на безпеку та оборону залишалися пріоритетом. Про це для 24 Каналу розповіла голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Читайте також Курс у березні: чи буде долар по 43 гривні і від чого залежатиме

За словами Підласої, протягом 2022 року ухвалили 15 законів про зміни до бюджету. В результаті видатки зросли до рекордних 3 трильйонів гривень. Особливо значними були витрати на оборону та безпеку – вони збільшилися у 7 разів.

Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Величезну роль став відігравати Резервний фонд Державного бюджету. Загалом протягом 2022 року обсяг Резервного фонду зріс майже у 262 рази. За рахунок цих коштів було фактично проведено видатки у сумі 374,9 мільярда гривень, з яких 296,8 мільярда гривень було спрямовано на потреби сектору національної безпеки та оборони.

Починаючи з лютого 2022 року, всі внутрішні бюджетні ресурси йшли на оборону, а допомога партнерів дозволяла виплачувати соцвиплати, зарплати та інші потреби.

Яка ситуація з держборгом

Через війну зріс і державний борг щодо ВВП, оскільки витрати на оборону різко підвищилися. До повномасштабного вторгнення боргове навантаження України поступово знижувалося, але війна змінила цю тенденцію.

Дефіцит держбюджету України (без урахування грантової допомоги) зріс із 3,1% ВВП у 2021 році до 26,7% у період з 2022 по 2024 роки. Завдяки ефективній бюджетній та борговій політиці у 2024 році вдалося знизити дефіцит до 24,1% ВВП.

Зауважте! За законом про держбюджет на 2025 рік передбачено подальше скорочення дефіциту на 4,7 відсоткового пункту – до 19,4% ВВП, зазначається у відповіді на запит.