Скільки років стажу треба, щоб піти на пенсію

Залежно від бажаного віку, кількість необхідного стажу, щоб вийти на пенсію, відрізняється. Вимога до років може варіюватися від 15 до 31 років.

Скільки стажу треба для виходу на пенсію

До 2028 року вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію зростатимуть рівно на рік щороку. Нині вони такі:

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якщо виходити на пенсію у 60 років – 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік;

у 65 років – 15 років.

Проте вже наступного року, щоб вийти на пенсію у 60 років знадобиться 32 роки стажу, а у 63 роки – 22 роки.

Нагадаємо! Вимоги до стажу для виходу на пенсію у 65 років не змінюватимуться і залишаться на рівні 15 років.