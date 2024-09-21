Сколько стажа нужно для выхода на пенсию

До 2028 года требования к страховому стажу для выхода на пенсию будут расти ровно на год ежегодно. Сейчас они таковы:

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если выходить на пенсию в 60 лет – 31 год стажа;

в 63 года – 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Однако уже в следующем году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет понадобится 32 года стажа, а в 63 года – 22 года.

Напомним! Требования к стажу для выхода на пенсию в 65 лет не будут меняться и останутся на уровне 15 лет.