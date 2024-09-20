Пенсия многодетным матерям

У ПФУ сообщили, что женщины, которые родили 5 детей и воспитали их до 6 летнего возраста, могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 15 лет стажа.

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Однако, если мать отсутствовала или она сделала выбор в пользу отца, он может выйти на пенсию в 55 лет при наличии стажа 20 лет.

Напомним! Период ухода за малолетними детьми, но не дольше чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста, за периоды до 1 января 2004 включается в стаж работы на основании свидетельства о рождении ребенка.

Дополнительно, если женщина хочет, чтобы этот период их зачислили в стаж, она должна в течение него не работать и получать помощь от государства.