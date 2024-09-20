Пенсія багатодітним матерям

У ПФУ повідомили, що жінки, які народили 5 дітей та виховали їх до 6 річного віку, можуть вийти на пенсію у 50 років за наявності 15 років стажу.

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Проте, якщо мати була відсутня або вона зробила вибір на користь батька, він може вийти на пенсію у 55 років за наявністю стажу 20 років.

Нагадаємо! Період догляду за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку, за періоди до 1 січня 2004 включається до стажу роботи на підставі свідоцтва про народження дитини.

Додатково, якщо жінка хоче, щоб цей період їх зарахували до стажу, вона має протягом нього не працювати та отримувати допомогу від держави.