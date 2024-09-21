Скільки стажу треба для виходу на пенсію

До 2028 року вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію зростатимуть рівно на рік щороку. Нині вони такі:

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якщо виходити на пенсію у 60 років – 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік;

у 65 років – 15 років.

Проте вже наступного року, щоб вийти на пенсію у 60 років знадобиться 32 роки стажу, а у 63 роки – 22 роки.

Нагадаємо! Вимоги до стажу для виходу на пенсію у 65 років не змінюватимуться і залишаться на рівні 15 років.