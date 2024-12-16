Де продати валюту дешевше: скільки коштує 1000 злотих в Україні

Тим, хто планує обмінювати валюту, важливо знати, що курс, за яким здійснюється обмін, відрізняється у банках та обмінниках. Курс злотого в Україні знову почав зростати після недовгого спаду.

1 000 злотих за офіційним курсом

Курс у банках та обмінниках може бути дещо вищим або нижчим за офіційний курс НБУ, повідомляє 24 Канал.

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Станом на 16 грудня, офіційний курс Національного банку України для польського злотого складає 10,25 гривні за 1 злотий.

Це означає, що для обміну 1 000 злотих на гривні необхідно буде отримати суму 10 250 гривень.

Скільки коштуватиме 1 000 злотих у банках та обмінниках

Водночас за даними "Мінфіну", курс польського злотого на валютному ринку України має такі показники:

У банках купівля злотого становить 10,07 гривні за 1 злотий.

купівля злотого становить 10,07 гривні за 1 злотий. В обмінниках ціна на злотий трохи вища, становить 10,3 гривні за 1 злотий.

Відтак, 1 000 злотих коштуватимуть так:

У банках : 1 000 злотих коштуватимуть 10 070 гривень.

: 1 000 злотих коштуватимуть 10 070 гривень. В обмінниках: 1 000 злотих обійдуться в 10 300 гривень.

Зауважте! Таким чином, якщо ви плануєте обмінювати валюту, різниця в курсах між банками та обмінниками може вплинути на суму, яку ви отримаєте за свої кошти.