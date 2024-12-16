1 000 злотых по официальному курсу

Курс в банках и обменниках может быть несколько выше или ниже официального курса НБУ, сообщает 24 Канал.

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По состоянию на 16 декабря, официальный курс Национального банка Украины для польского злотого составляет 10,25 гривны за 1 злотый.

Это означает, что для обмена 1 000 злотых на гривны необходимо будет получить сумму 10 250 гривен.

Сколько будет стоить 1 000 злотых в банках и обменниках

В то же время по данным "Минфина", курс польского злотого на валютном рынке Украины имеет следующие показатели:

В банках покупка злотого составляет 10,07 гривны за 1 злотый.

покупка злотого составляет 10,07 гривны за 1 злотый. В обменниках цена на злотый немного выше, составляет 10,3 гривны за 1 злотый.

Поэтому, 1 000 злотых будут стоить так:

В банках : 1 000 злотых будут стоить 10 070 гривен.

: 1 000 злотых будут стоить 10 070 гривен. В обменниках: 1 000 злотых обойдутся в 10 300 гривен.

Заметьте! Таким образом, если вы планируете обменивать валюту, разница в курсах между банками и обменниками может повлиять на сумму, которую вы получите за свои средства.