Не втрачайте можливість: за скільки можна купити 500 і 1000 доларів зараз

Долар значно знизився. Причиною стало зменшення попиту з боку населення, яке відчувається зараз.

Як змінився курс долара після 8 березня

Офіційний курс долара в Україні зараз – 41,21 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну", середній курс долара у банку змінився так:

купівля – 41,05 гривень за долар;

продаж – 41,60 гривень за долар.

В обмінниках середній курс долара сягнув такого рівня:

купівля – 41,29 гривні за долар;

продаж – 41,38 гривні за долар.

Скільки потрібно витратити на покупку 500 доларів сьогодні

щоб купити 500 доларів сьогодні, у банку доведеться витратити орієнтовно 20 800 гривень;

доведеться витратити орієнтовно 20 800 гривень; для придбання 500 доларів через обмінник, потрібно приблизно 20 690 гривень.

У скільки обійдеться покупка 1000 доларів зараз