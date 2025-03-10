Як змінився курс долара після 8 березня
Офіційний курс долара в Україні зараз – 41,21 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Працював за часів Пшонкі: експрокурор через суд підвищив собі пенсію майже до 100 тисяч гривень
За даними "Мінфіну", середній курс долара у банку змінився так:
- купівля – 41,05 гривень за долар;
- продаж – 41,60 гривень за долар.
В обмінниках середній курс долара сягнув такого рівня:
- купівля – 41,29 гривні за долар;
- продаж – 41,38 гривні за долар.
Скільки потрібно витратити на покупку 500 доларів сьогодні
- щоб купити 500 доларів сьогодні, у банку доведеться витратити орієнтовно 20 800 гривень;
- для придбання 500 доларів через обмінник, потрібно приблизно 20 690 гривень.
У скільки обійдеться покупка 1000 доларів зараз
- аби купити 1000 доларів у банку, потрібно приблизно 41 600 гривень;
- в обміннику така операція обійдеться у майже – 41 380 гривень.