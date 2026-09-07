Вимоги до пенсії посилюють: наскільки довше доведеться працювати у 2027 році

Правила виходу на заслужений відпочинок незабаром суттєво зміняться, змушуючи багатьох переглянути свої плани. Держава готує новий етап реформи, який зробить умови отримання виплат значно суворішими.

Кого торкнуться нові правила та скільки доведеться працювати?

Вже у 2027 році для виходу на пенсію у 60 років українцям доведеться накопичити щонайменше 34 роки страхового стажу. Якщо ж ви плануєте завершити кар'єру у 63 роки, цей показник становитиме від 24 років, а для 65-річних громадян вимога залишиться на рівні 15 років, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Адже поступове підвищення планки є частиною масштабної пенсійної реформи, яка фінішує вже у 2028 році. Тоді правила стануть максимально жорсткими: щоб стати пенсіонером у 60 років, знадобиться рівно 35 років офіційної роботи.

Для 63-річних межа зафіксується на 25 роках, тоді як мінімальний поріг для 65 років залишиться незмінним.

Як саме держава рахує ваш стаж після 2004 року?

Важливо розуміти, що наявність запису у трудовій книжці більше не гарантує автоматичного отримання виплат. Починаючи з січня 2004 року, ключовим фактором є виключно регулярна сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Періоди роботи зараховуються до загальної кількості лише за умови, що роботодавець перераховував внески у розмірі, не меншому за встановлений мінімум,

– наголошують у відомстві.

Які помилки минулого можуть позбавити вас пенсії сьогодні?

Нагадаємо, як вже повідомлялося раніше, періоди роботи до 1 січня 2004 року підтверджуються саме паперовою трудовою книжкою. Навіть одна незначна помилка, виправлення іншою ручкою чи неправильна назва підприємства після реорганізації можуть стати причиною для відмови у зарахуванні цих років до загального стажу.

Тому експерти радять заздалегідь перевіряти старі записи та за потреби оцифровувати документи через вебпортал Пенсійного фонду, щоб захистити свої майбутні доходи.