Кого коснутся новые правила и сколько придется работать?

Уже в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет украинцам придется накопить не менее 34 лет страхового стажа. Если же вы планируете завершить карьеру в 63 года, этот показатель составит от 24 лет, а для 65-летних граждан требование останется на уровне 15 лет, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Ведь постепенное повышение планки является частью масштабной пенсионной реформы, которая завершится уже в 2028 году. Тогда правила станут максимально жесткими: чтобы выйти на пенсию в 60 лет, понадобится ровно 35 лет официальной работы.

Для 63-летних порог зафиксируется на отметке 25 лет, тогда как минимальный порог для 65-летних останется неизменным.

Как именно государство учитывает ваш стаж после 2004 года?

Важно понимать, что наличие записи в трудовой книжке больше не гарантирует автоматического получения выплат. Начиная с января 2004 года, ключевым фактором является исключительно регулярная уплата единого социального взноса (ЕСВ).

Периоды работы засчитываются в общий стаж только при условии, что работодатель перечислял взносы в размере, не меньшем установленного минимума,

– подчеркивают в ведомстве.

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Какие ошибки прошлого могут лишить вас пенсии сегодня?

Напомним, как уже сообщалось ранее, периоды работы до 1 января 2004 года подтверждаются именно бумажной трудовой книжкой. Даже одна незначительная ошибка, исправление другой ручкой или неправильное название предприятия после реорганизации могут стать причиной для отказа в зачете этих лет в общий стаж.

Поэтому эксперты советуют заранее проверять старые записи и при необходимости оцифровывать документы через веб-портал Пенсионного фонда, чтобы защитить свои будущие доходы.