Кого торкнуться нові правила та скільки доведеться працювати?

Вже у 2027 році для виходу на пенсію у 60 років українцям доведеться накопичити щонайменше 34 роки страхового стажу. Якщо ж ви плануєте завершити кар'єру у 63 роки, цей показник становитиме від 24 років, а для 65-річних громадян вимога залишиться на рівні 15 років, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Адже поступове підвищення планки є частиною масштабної пенсійної реформи, яка фінішує вже у 2028 році. Тоді правила стануть максимально жорсткими: щоб стати пенсіонером у 60 років, знадобиться рівно 35 років офіційної роботи.

Для 63-річних межа зафіксується на 25 роках, тоді як мінімальний поріг для 65 років залишиться незмінним.

Як саме держава рахує ваш стаж після 2004 року?

Важливо розуміти, що наявність запису у трудовій книжці більше не гарантує автоматичного отримання виплат. Починаючи з січня 2004 року, ключовим фактором є виключно регулярна сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Періоди роботи зараховуються до загальної кількості лише за умови, що роботодавець перераховував внески у розмірі, не меншому за встановлений мінімум,

– наголошують у відомстві.

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Які помилки минулого можуть позбавити вас пенсії сьогодні?

Нагадаємо, як вже повідомлялося раніше, періоди роботи до 1 січня 2004 року підтверджуються саме паперовою трудовою книжкою. Навіть одна незначна помилка, виправлення іншою ручкою чи неправильна назва підприємства після реорганізації можуть стати причиною для відмови у зарахуванні цих років до загального стажу.

Тому експерти радять заздалегідь перевіряти старі записи та за потреби оцифровувати документи через вебпортал Пенсійного фонду, щоб захистити свої майбутні доходи.