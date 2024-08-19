Видатки з бюджету зросли: куди витрачається більшість грошей
Джерело:Мінфін
З початку 2024 року видатки з бюджету зросли. У липні вони сягнули 264,3 мільярда гривень.
Як витрачають державні кошти
Загальна сума видатків з січня по липень склала 1,8 трильйона гривень. Це на 10,3% (168,7 мільярда гривень) більше ніж у аналогічний період торік.
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Найбільше коштів з початку року витратили для оплати праці. Загалом ці видатки склали 707,9 мільярда гривень. У липні такий показник сягнув 107, мільярдів гривень.
Зверніть увагу! Найбільша частка з видатків на оплату праці витрачена на утримання військовослужбовців – 537,9 мільярда гривень з початку року. У липні – 80,9 мільярда гривень.
Також держава витрачала значні кошти на:
- оплату за користування товарами і послугами – 294,6 мільярда гривень з початку року;
- соціальне забезпечення – 328,6 мільярда гривень;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам – 168,6 мільярда гривень;
- обслуговування держборгу – 154,9 мільярда гривень;
- трансферти місяцевим бюджетам – 104,9 мільярда гривень.
Куди спрямували кошти з бюджету/ Інфографіка Мінфіну