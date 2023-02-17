В Україні з'явилося більше вакансій та робітників: кого шукають найчастіше
Джерело:Work.ua
У січні на платформі для пошуку роботу Work.ua зафіксували рекордну кількість вакансій з моменту повномасштабного вторгнення – понад 59 тисяч. Останній раз така ситуація спостерігалася торік, у жовтні, коли було 56 719 вакансій.
На заході України розміщають найбільшу кількість вакансій. У центрі та на півдні країни також спостерігається позитивний тренд — відновлення складає 50-60% від довоєнного рівня.
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Найбільшу динаміку відновлення у січні, як порівняти з груднем, показали такі області:
- Одеська — 26%.
- Хмельницька — 23%.
- Харківська — 20%.
- Сумська — 19%.
- Кіровоградська — 18%.
Лідерами за кількістю розміщених вакансій стали Київська — 17 846, Львівська — 6 374, Дніпропетровська — 5 541, Одеська — 3 983, Івано-Франківська області — 1 893.
Пожвавлення ринку праці
Загалом ринок праці в Україні у січні активно відновлюється. Окрім буму вакансій, з'явилося більше нових ФОП, а також на ринку побільшало IT-фахівців, які приносять чи не найбільший дохід до бюджету.
В яких областях України простіше знайти роботу
Найактивніше люди шукають роботу у Харківській, Київській, Одеській, Вінницькій та Запорізькій областях. На заході України все простіше, наразі ринок тут майже повністю відновився. У Закарпатській, Чернівецькій, Кіровоградській, Тернопільській областях, а також у Херсоні конкуренція найменша.
Де в Україні найбільший попит на робоче місце у січні 2023-го:
- Чернівецька область (+46%)
- Сумська (+44%)
- Київська (+43%)
- Житомирська (+39%)
- Вінницька (+38%)
Кількість резюме збільшилася
Зокрема, побільшало нових кандидатів у таких галузях, як нерухомість, адміністрація та керівництво середньої ланки, діловодство. Найменша конкуренція серед вузьких медичних фахівців, як-от лікарі УЗД та гастроентерологи, електрослюсарі, гірники.
Серед шукачів роботи стало більше жінок
Порівняно з груднем у січні 2023-го на 44% більше жінок додали нові резюме. Водночас чоловіків стало менше серед шукачів роботи. Окрім того, у половини кандидатів (52%), що створили нові резюме у січні, немає досвіду роботи.
Стало більше айтівців
Багато нових шукачів з IT зареєструвалося на порталі Djinni. За даними Opendatabot, у січні 2023-го шукачі роботи поставили два рекорди: найбільша кількість активованих кандидатів — 21,7 тисячі та 70 тисяч відгуків на вакансії за тиждень.
Окрім того, з'явилося багато нових фізосіб-підприємців. За даними Opendatabot, у січні свою справу відкрили 17,6 тисячі підприємців, що на 43% більше, ніж у грудні.
Пошук роботи за кордоном
- За офіційними даними, з початку великої російсько-української війни близько 1,5 мільйона українців отримали статус тимчасового захисту в Польщі. Експерти EWL дійшли висновку, що майже всі біженці працездатного віку, тобто близько 900 тисяч громадян, знайшли роботу.
- З початку війни понад 70 000 українців виїхали до Швейцарії та звернулися до швейцарської влади у пошуках захисту. Ті біженці, які працювали за ставкою 70%, в середньому заробляли 4 477 швейцарських франків (4 880 доларів) на місяць.
- Експерти Міграційної платформи EWL зібрали доступні вакансії для українців, які виїхали до Європи через війну і мають статус тимчасового захисту або робочі візи. Завдяки цьому українці можуть легко знайти роботу.