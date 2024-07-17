Обмеження на зняття готівки: скільки можна зняти через банкомат за один раз
Джерело:НБУ
Під час дії воєнного стану в Україні введено обмеження на зняття готівки в банкоматах. Це обмеження варіюється залежно від банку, типу картки та індивідуальних умов клієнта.
Ліміт зняття готівки в банкоматах
Згідно з рішенням Національного банку, у 2024 році встановлені тимчасові обмеження на зняття готівки. У гривні доступно зняття до 100 тисяч гривень на день. В той час, як за кордоном — до 12 500 гривень на тиждень (від понеділка до неділі).
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Також можливі обмеження на видачу готівки в самому банкоматі. Деякі з них можуть видавати лише по 1 тисячі гривень за один раз, або навіть менше. У цьому випадку можна спробувати взяти гроші в інших банкоматах або звернутися до каси партнерського банку
Зняття готівки у "ПриватБанку"
Ліміт зняття готівки у "ПриватБанку" становить 20 тисяч гривень за раз. Наступну операцію зі зняття готівки в банкоматі цього банку можна здійснити лише через три години. Втім, ліміт зняття залежить ще від кількох факторів: типу картки клієнта, статусу клієнта, індивідуальних домовленостей з банком.
Скільки можна зняти у банкоматі "Ощадбанку"
Власникам рахунку "Моя картка" доступно зняття готівки до 20 тисяч гривень на місяць без комісії. Однак, якщо сума перевищує цей ліміт, потрібно буде сплатити комісію у розмірі 1%.
Скільки готівки можна зняти у ПУМБ
Максимальна сума, яку можна зняти за одну транзакцію з ВсеКарти в банкоматі ПУМБ, становить 10 тисяч гривень. За добу дозволяється здійснити до 10 таких операцій. Таким чином, за кілька знімань можна досягти денного ліміту в 100 тисяч гривень, встановленого Національним банком.