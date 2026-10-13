Мільярди для ворога: скільки ЄС заплатив Росії за паливо та до чого тут Трамп

Енергетична залежність Європи від країни-агресорки продовжує витягувати колосальні суми з кишень платників податків. Проте гучні заяви деяких західних політиків щодо масштабів цих витрат виявилися далекими від реальності.

Чому цифри витрат на російське паливо стали сенсацією

Починаючи з березня 2022 року і до липня 2026 року, держави Європейського Союзу перерахували Москві близько 197 мільярдів євро, що еквівалентно 209 мільярдам доларів. Ці колосальні кошти пішли на оплату викопного палива, яке живило не лише європейську промисловість, а й російську військову машину, про що пише "Європейська правда" з посиланням на офіційну статистику ЄС.

Хоча сума у понад 200 мільярдів доларів виглядає лячно, реальність могла бути набагато гіршою для європейських гаманців. Завдяки екстреному запуску плану REPowerEU, який передбачає жорстку та поступову відмову від російських енергоносіїв, Брюсселю вдалося уникнути катастрофічних переплат. За оцінками європейських інституцій, якби ЄС не почав диверсифікацію, рахунок за паливо сягнув би близько 475 мільярдів євро.

Зверніть увагу! "Таким чином, скорочення залежності від російського викопного палива дозволило ЄС уникнути додаткових витрат приблизно на 278 мільярдів євро", – підкреслило джерело видання. Вже за підсумками 2023 року частка російських постачань впала до мізерних 6% від загальних енергетичних витрат Євросоюзу. Це прямий удар по бюджету агресора, який стрімко втрачає свій найбагатший ринок збуту.

До чого тут Дональд Трамп та його гучні заяви

Оприлюднена офіційна статистика має ще одну важливу мету – вона розвінчує політичні маніпуляції напередодні виборів у США. Зокрема, реальні цифри прямо спростовують нещодавню заяву кандидата у президенти Дональда Трампа. Він публічно стверджував, що Європа нібито витратила на російські енергоносії аж 250 мільярдів доларів за цей період, намагаючись дискредитувати зусилля ЄС.

Нагадуємо! Енергетичне протистояння між Брюсселем та Москвою триває з перших днів повномасштабного вторгнення, коли Росія спробувала шантажувати Європу "газовим вентилем". Тоді ціни на блакитне паливо підскочили на 140%, а дизель подорожчав удвічі. Як ми повідомляли раніше, Єврокомісія офіційно пообіцяла звести імпорт російського газу до нуля вже до кінця 2027 року.

Водночас ситуація на ринку залишається неоднозначною. Напередодні повного ембарго європейські трейдери намагаються заповнити сховища, через що ЄС витратив рекордні 7,3 мільярда євро на російський арктичний СПГ лише за вісім місяців 2026 року. Щоб компенсувати ці фінансові потоки агресора та підтримати українську економіку, Європа планує використати заморожені активи РФ для покриття дефіциту нашого держбюджету у 2027 році. Для пересічних українців це означає гарантію виплати пенсій та зарплат бюджетникам без ризику руйнівної гіперінфляції.