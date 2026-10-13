Звідки візьмуться додаткові кошти

Заморожені російські активи наразі розглядаються як найлогічніший шлях вирішення проблеми дефіциту фінансування України, який неминуче накриє державний бюджет у 2027 році. Про це за підсумками засідання Ради ЄС у Люксембурзі заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Укрінформ. Для пересічних українців це означає гарантію того, що держава матиме ресурс на виплату пенсій, зарплат бюджетникам та підтримку економіки без ризику гіперінфляції.

Через дефіцит фінансування Україну чекають важкі часи,

– Кая Каллас, висока представниця ЄС.

Оскільки Росія не демонструє жодних ознак готовності до миру, Європа змушена шукати безперебійні джерела для виживання нашої держави. За словами Каллас, найсправедливіше рішення – змусити агресора самостійно відшкодовувати завдані ним колосальні збитки.

І саме тому заморожені активи знову на столі переговорів,

– зазначила Кая Каллас.

Вона додала, що дискусії між державами-членами триватимуть, адже йдеться про справедливий розподіл фінансових ризиків, щоб не перекладати весь тягар на плечі європейських платників податків.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому питання грошей постало так гостро саме зараз

Нагадаємо, що раніше Київ просив достроково виділити частину з 90-мільярдного єврокредиту, щоб покрити нагальні оборонні потреби напередодні зими. Проте Брюссель відмовився давати гроші авансом, вимагаючи спершу завершити ключові антикорупційні реформи, зокрема не послаблювати правила для політично значущих осіб (PEP). Через ці затримки у 2026 році Україна отримала лише 15,7 мільярда євро, що суттєво посилило тиск на державний бюджет.

Водночас Європа продовжує бити по гаманцю окупантів з інших флангів, обмежуючи їхні можливості фінансувати війну. Як ми писали раніше, ЄС взявся за "тіньовий флот" Росії, який та сама Кая Каллас назвала "екологічними бомбами". Завдяки жорстким санкціям та постійним перевіркам танкерів, податкові надходження агресора від нафти й газу вже обвалилися на 17% за перші дев'ять місяців цього року.