Откуда появятся дополнительные средства

Замороженные российские активы в настоящее время рассматриваются как наиболее логичный путь решения проблемы дефицита финансирования Украины, который неизбежно накроет государственный бюджет в 2027 году. Об этом по итогам заседания Рады ЕС в Люксембурге заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас, передает Укринформ. Для рядовых украинцев это означает гарантию того, что у государства будут ресурсы для выплаты пенсий, зарплат бюджетникам и поддержки экономики без риска гиперинфляции.

Из-за дефицита финансирования Украину ждут тяжелые времена,

– Кая Каллас, верховный представитель ЕС.

Поскольку Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к миру, Европа вынуждена искать бесперебойные источники для выживания нашего государства. По словам Каллас, самое справедливое решение – заставить агрессора самостоятельно возместить нанесенный им колоссальный ущерб.

И именно поэтому замороженные активы вновь находятся на столе переговоров,

– отметила Кая Каллас.

Она добавила, что дискуссии между государствами-членами будут продолжаться, ведь речь идет о справедливом распределении финансовых рисков, чтобы не перекладывать всю тяжесть на плечи европейских налогоплательщиков.

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Почему вопрос денег встал так остро именно сейчас

Напомним, что ранее Киев просил досрочно выделить часть из 90-миллиардного еврокредита, чтобы покрыть неотложные оборонные нужды в преддверии зимы. Однако Брюссель отказался выделять деньги в качестве аванса, потребовав сначала завершить ключевые антикоррупционные реформы, в частности не ослаблять правила в отношении политически значимых лиц (PEP). Из-за этих задержек в 2026 году Украина получила лишь 15,7 миллиарда евро, что существенно усилило давление на государственный бюджет.

В то же время Европа продолжает бить по кошельку оккупантов с других флангов, ограничивая их возможности финансировать войну. Как мы писали ранее, ЕС взялся за "теневой флот" России, который сама Кая Каллас назвала "экологическими бомбами". Благодаря жестким санкциям и постоянным проверкам танкеров налоговые поступления агрессора от нефти и газа уже обвалились на 17% за первые девять месяцев этого года.