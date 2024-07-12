Сто доларів у євро: скільки вийде, якщо обміняти валюту

Курс валют нині не є фіксованим й коливаються щодня. Тому обміняти долари на євро можна за різними сумами у різні дні.

Скільки євро, якщо обміняти 100 доларів

Офіційний курс

12 липня курс долара становить 40,88 гривні, а євро – 44,38 гривні. Натомість 1 долар коштує 0,92 євро. Тож, щоб обміняти 100 доларів, знадобиться 92,04 євро.

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Готівковий курс

Нині курс долара на готівковому ринку складає 40,75 – 41,35 гривні, а євро – 44,30 – 44,95 гривні. На готівковому ринку 1 долар коштує 0,91 євро, а 100 доларів – 91,6 євро.

Скільки коштуватиме долар

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що на валютному ринку зараз відносний штиль в межах режиму керованої гнучкості. Ймовірно, це триватиме майже весь літній період.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Не виключенням є те, що у вересні – жовтні можуть сформуватися нові валютні коридори в межах 41 – 42 гривень за долар та 44 – 47 гривень за євро

З наступного тижня, курс долара буде перебувати на готівковому ринку у межах 40 – 41,2 гривні, водночас євро – в межах 43 – 46 гривень.