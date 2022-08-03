25 тисяч українців помилково отримали 6 500 гривень за програмою "єПідтримка"

Держава розпочала програму "єПідтримка" для того, щоб допомогти людям, що постраждали від війни. Однак, понад 25 людей отримали фінансову допомогу неправомірно.

Виплата у 6 500 гривень

Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко розповів, що 25 тисяч 524 українці отримали помилково допомогу на загальну суму у 166 мільйонів гривень.

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Було виявлено 25 тисяч 524 особи, які є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги,

– розповів голова Мінфіну.

Скільки загалом українців отримали 6 500 гривень

Марченко поділився, що міністерство провело верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми "єПідтримка" за період з 7 по 31 березня 2022 року. У реєстрі міститься інформація щодо майже 4,8 мільйона отримувачів такої допомоги від держави.

Станом на 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки повернуто кошти у сумі близько 12 мільйонів гривень, із них:

майже 9 мільйонів гривень – фізичними особами за результатами вжитих заходів щодо повернення коштів за наслідками проведеної верифікації державних виплат;

майже 3 мільйони гривень – кошти повернуті уповноваженими банками, як невикористана одноразова матеріальна допомога в рамках програми "єПідпримка".

Нагадаємо – Зеленський заявив, що кожен українець, який не може працювати через війну, отримає 6 500 тисяч: дивіться відео

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