Хто входить до складу родини пільговика

Різні пільги на оплату житлово-комунальних послуг може отримати не тільки пільговик. Вони також надаються його родині.

Склад родини пільговика у 2025 році

Мова йде про близьких родичів людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До членів родини пільговика під час надання пільг належать особи, на яких поширюються пільги:

дружина (чоловік);

неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи або особами з інвалідністю І групи;

непрацездатні батьки;

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

Важливо! Житлові пільги надаються з урахуванням доходів громадян і призначаються на 12 місяців від місяця коли таке право виникає, але не більше ніж до останнього дня календарного року визначення такого права.

Які пільги можуть отримати українці

Згідно з інформацією ПФУ, люди можуть отримати пільги з наступних послуг:

користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);

управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло та електропостачання, природний газ (зокрема послуги з транспортування, розподілу та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);

користування твердим побутовим паливом, скрапленим газом.

Як отримати пільги в Україні

Для оформлення пільг на житлово-комунальні послуги слід з заявою та усіма необхідними документами до ПФУ. Це можна зробити особисто, але також через мобільний додаток Пенсійного фонду України, вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або ж надіслати документи поштою.

Зауважте! Також подати заяву можливо через офіційний сайт Мінсоцполітики та інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

