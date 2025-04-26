Хто входить до складу родини пільговика
- Пільги на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати не тільки пільговик, але й його родина, яка включає дружину/чоловіка, неповнолітніх дітей, неодружених повнолітніх дітей з інвалідністю, непрацездатних батьків, осіб під опікою пільговика.
- Пільги можуть надаватися на користування житлом, комунальними послугами, паливом, за умови обліку доходів громадян і призначаються на 12 місяців.
Різні пільги на оплату житлово-комунальних послуг може отримати не тільки пільговик. Вони також надаються його родині.
Склад родини пільговика у 2025 році
Мова йде про близьких родичів людини, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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До членів родини пільговика під час надання пільг належать особи, на яких поширюються пільги:
- дружина (чоловік);
- неповнолітні діти (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи або особами з інвалідністю І групи;
- непрацездатні батьки;
- особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.
Важливо! Житлові пільги надаються з урахуванням доходів громадян і призначаються на 12 місяців від місяця коли таке право виникає, але не більше ніж до останнього дня календарного року визначення такого права.
Які пільги можуть отримати українці
Згідно з інформацією ПФУ, люди можуть отримати пільги з наступних послуг:
- користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);
- управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло та електропостачання, природний газ (зокрема послуги з транспортування, розподілу та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);
- користування твердим побутовим паливом, скрапленим газом.
Як отримати пільги в Україні
Для оформлення пільг на житлово-комунальні послуги слід з заявою та усіма необхідними документами до ПФУ. Це можна зробити особисто, але також через мобільний додаток Пенсійного фонду України, вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або ж надіслати документи поштою.
Зауважте! Також подати заяву можливо через офіційний сайт Мінсоцполітики та інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.