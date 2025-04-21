Чи можна отримати пільгу на комуналку у травні

Дружина військовослужбовця – учасника бойових дій, який раніше не користувався пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, має право подати заяву на їх оформлення від його імені, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Як зазначили у відомстві, у разі, якщо учасник бойових дій не має змоги самостійно подати документи на субсидію через службу, стан здоров’я чи інвалідність, то це може зробити його родич. У тому числі й дружина.

Як отримати пільги на комуналку військовослужбовцю

Для оформлення пільги потрібно подати наступні документи:

заяву про внесення до Реєстру пільговиків;

заяву на отримання пільги;

копію посвідчення ветерана війни.

У заяві потрібно зазначити банківські реквізити військовослужбовця для перерахування суми пільги. Це дозволяє родині захисника скористатися передбаченими пільгами, навіть якщо сам військовий не має можливості особисто займатися їх оформленням.