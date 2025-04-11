11 квітня, 15:01
Яку суму злотих можна отримати за 100 доларів зараз
Основні тези
- Середній банківський курс на 11 квітня: 1 долар = 3,71 злотого; в обмінниках: 1 долар – 3,77 злотих.
- Курс платіжних систем на 11 квітня: Mastercard і Visa - 4,11 злотих за долар.
Співвідношення між злотим та доларом залишається незмінним майже з початку весни. У квітні вагомих змін також не відбулося.
Скільки злотих зараз у 1 доларі
Курс залежить від місця, де відбувається обмін, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Яке співвідношення долара до злотого 11 квітня:
- середній банківський курс сьогодні такий – в 1 доларі – 3,71 злотого;
- в обмінниках за 1 долар дадуть приблизно – 3,77 злотих.
Платіжні системи мають дещо інший курс:
- у Mastercard курс обміну складає – 4,11 злотих за долар;
- у Visa – 4,11 злотих за долар.
Скільки злотих дадуть за 100 доларів сьогодні
- якщо 100 доларів обмінювати у банку, то можна отримати приблизно – 371,11 злотих;
- в обмінниках за 100 доларів дадуть приблизно – 376,61 злотих;
- при конвертації 100 доларів через Mastercard, можна отримати орієнтовно – 410,80 злотих;
- через Visa при обміні 100 доларів можна отримати – 411,02 злотих.