Яку суму злотих можна отримати за 100 доларів зараз

Співвідношення між злотим та доларом залишається незмінним майже з початку весни. У квітні вагомих змін також не відбулося.

Скільки злотих зараз у 1 доларі Курс залежить від місця, де відбувається обмін, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також Перемовини щодо мит: ЄС та Китай обговорюють встановлення мінімальних цін на електромобілі Яке співвідношення долара до злотого 11 квітня: середній банківський курс сьогодні такий – в 1 доларі – 3,71 злотого;

в обмінниках за 1 долар дадуть приблизно – 3,77 злотих. Платіжні системи мають дещо інший курс: у Mastercard курс обміну складає – 4,11 злотих за долар;

у Visa – 4,11 злотих за долар. Скільки злотих дадуть за 100 доларів сьогодні якщо 100 доларів обмінювати у банку , то можна отримати приблизно – 371,11 злотих;

, то можна отримати приблизно – 371,11 злотих; в обмінниках за 100 доларів дадуть приблизно – 376,61 злотих;

за 100 доларів дадуть приблизно – 376,61 злотих; при конвертації 100 доларів через Mastercard , можна отримати орієнтовно – 410,80 злотих;

, можна отримати орієнтовно – 410,80 злотих; через Visa при обміні 100 доларів можна отримати – 411,02 злотих.