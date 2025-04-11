Переговори щодо мит між ЄС та Китаєм

Про це повідомив у четвер представник Європейської комісії, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович провів переговори з міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао протягом останніх 24 годин. Як зазначає агенція, обидві сторони погодилися вивчити можливість встановлення мінімальних цін.

Водночас Міністерство торгівлі Китаю у своїй заяві повідомило, що переговори починаються негайно.

Раніше ЄС домовлявся про мінімальні ціни щодо однорідних товарів, але не щодо складних продуктів, таких як автомобілі. Комісія заявила, що одна єдина мінімальна ціна може бути недостатньою для протидії збиткам від субсидій,

– йдеться у матеріалі.

Ще минулого жовтня ЄС підвищив тарифи на китайські електромобілі до 45,3%. Однак Брюссель і Пекін розглядають можливість скасування тарифів в обмін на зобов'язання щодо мінімальних цін — так звані "цінові зобов’язання" для імпортованих авто.

Єврокомісія заявила про готовність продовжувати переговори з Китаєм, зокрема й щодо тарифів:

у 17,0% для автомобілів BYD;

18,8% для Geely;

35,3% для SAIC.

Зверніть увагу! Ці переговори відбуваються на тлі торговельної війни, яку ініціював Дональд Трамп з деякими з найближчих торгових партнерів США, включаючи ЄС і Китай.