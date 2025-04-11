Як виросли китайські мита на американські товари

Як повідомив комітет Держради КНР, мита проти американських товарів підвищують з 84% до 125%, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Водночас у Міністерстві фінансів Китаю заявляють, що надалі Китай ігноруватиме подальші мита з боку США на китайську продукцію.

З огляду на те, що американські товари, які експортуються до Китаю, більше не можуть прийняти ринок за поточних рівнів тарифів, якщо американська сторона згодом продовжить накладати мита на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не звертатиме на це уваги,

– додається в заяві.

Зауважте! Попри те, що для багатьох країн американські тарифи знизилися на 90 днів, мита з боку США на китайські товари з 10 квітня зросли ще більше і сягнули вже 145%.