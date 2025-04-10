Хто наполіг на призупиненні тарифів

Журналісти NBC News з'ясували, що міністр фінансів США Скотт Бессент та міністр торгівлі Говард Лутнік виступили з узгодженим закликом до Трампа зупинити підвищення імпортних тарифів через напружену ситуацію на фондовому ринку, передає 24 Канал з посиланням на видання "Європейська правда".

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Як повідомило джерело в адміністрації США, яке побажало залишитися анонімним, напередодні оголошення про 90-денну паузу в тарифах найближче оточення президента було серйозно стурбоване. Деякі радники перебували майже в стані паніки через різке падіння на ринках.

Зауважте! На цьому тлі, 9 квітня, Бессент і Лютнік виступили єдиним фронтом, переконуючи Трампа зробити крок назад і тимчасово зупинити дію мит.

Тарифна криза оголила суперечки в команді Трампа

ситуація навколо запровадження нових мит продемонструвала глибокі розбіжності серед найближчих радників Дональда Трампа. Зокрема, міністр фінансів Скотт Бессент демонстрував готовність до компромісів, тоді як радник президента з торговельних питань Пітер Наварро наполягав на жорсткому курсі.

Додаткової напруги додали коментарі Ілона Маска, який консультує Трампа з питань державного управління. Підприємець назвав Наварро "тупішим за мішок із цеглою", на що той відповів не менш різко, заявивши, що Маск – "просто збирач автомобілів".

Цікаво! За словами джерела в оточенні президента, Дональд Трамп переконаний, що багато країн ведуть торгівлю з США на несправедливих умовах, і вважає мита ефективним інструментом для зміцнення американської економіки.