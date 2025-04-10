Про це 24 Каналу сказав професор університету імені Кеннеді та незалежний експерт нафтогазового ринку Борис Аронштейн, зауваживши, що Трампа ще з початку 80-х років турбує тема тарифів. Він оцінив, наскільки раціональні дії американського президента.

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Що не врахував Трамп

Дональд Трамп та його старший радник з питань торгівлі та виробництва Пітер Наварро чомусь глибоко переконані у тому, що одночасне підвищення податків на товари, які ввозять у США, призведе до вирівнювання торгівельного дисбалансу.

Проте вони зовсім не усвідомлюють, що в умовах глобальної торгівлі та економіки практично неможливо змусити Штати виготовляти товари широкого вжитку. Адже для цього немає ні робочої сили, ні відповідних умов.

Аби повернути це виробництво у США потрібні роки,

– зазначив Аронштейн.

Нещодавно генеральний директор компанії Apple Тім Кук говорив, що нізащо не будуватиме завод для збирання iPhone у Техасі. Збирання iPhone, виробництво запчастин й компонентів можна вважати товаром широкого вжитку, на відміну від технології, за якою ліцензуються ці смартфони.

Трамп повинен був звертати увагу на це для того, щоб якось виправити торгівельний дефіцит. До того ж оскільки товарів широкого вжитку продається значно більше, ніж технологій та продукції з високою доданою вартістю, то це питання кооперації країн,

– мовив професор університету імені Кеннеді.

Країни повинні кооперуватися для того, щоб знизити торгівельний дефіцит. Загалом світова економіка це складний механізм. Трамп не врахував багатьох факторів, однак люди в адміністрації бояться йому заперечити. Для них президент США значить більше, ніж американська економіка.

До слова, Трамп 9 квітня оголосив про 90-денну паузу в нових митах, однак щодо КНР обмеження тільки посилюються. Тарифи для Китаю підвищили до 125%. Тож тарифна війна між Вашингтоном та Пекіном триває.