Об этом 24 Каналу сказал профессор университета имени Кеннеди и независимый эксперт нефтегазового рынка Борис Аронштейн, заметив, что Трампа еще с начала 80-х годов беспокоит тема тарифов. Он оценил, насколько рациональны действия американского президента.

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Что не учел Трамп

Дональд Трамп и его старший советник по вопросам торговли и производства Питер Наварро почему-то глубоко убеждены в том, что одновременное повышение налогов на товары, которые ввозят в США, приведет к выравниванию торгового дисбаланса.

Однако они совсем не осознают, что в условиях глобальной торговли и экономики практически невозможно заставить Штаты производить товары широкого потребления. Ведь для этого нет ни рабочей силы, ни соответствующих условий.

Чтобы вернуть это производство в США нужны годы,

– отметил Аронштейн.

Недавно генеральный директор компании Apple Тим Кук говорил, что ни за что не будет строить завод для сборки iPhone в Техасе. Сборка iPhone, производство запчастей и компонентов можно считать товаром широкого потребления, в отличие от технологии, по которой лицензируются эти смартфоны.

Трамп должен был обращать внимание на это для того, чтобы как-то исправить торговый дефицит. К тому же поскольку товаров широкого потребления продается значительно больше, чем технологий и продукции с высокой добавленной стоимостью, то это вопрос кооперации стран,

– сказал профессор университета имени Кеннеди.

Страны должны кооперироваться для того, чтобы снизить торговый дефицит. В общем мировая экономика это сложный механизм. Трамп не учел многих факторов, однако люди в администрации боятся ему возразить. Для них президент США значит больше, чем американская экономика.

К слову, Трамп 9 апреля объявил о 90-дневной паузе в новых пошлинах, однако в отношении КНР ограничения только усиливаются. Тарифы для Китая повысили до 125%. Поэтому тарифная война между Вашингтоном и Пекином продолжается.