Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил в разговоре с 24 Каналом, при каких обстоятельствах Трамп мог бы изменить свою позицию по тарифам. К слову, президент США приостановил на 90 дней действие пошлин, которые он ввел ранее. Это стало неожиданностью для его советников, а сам Трамп назвал свой поступок "инстинктивным" шагом.

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Поддержка Трампа будет падать

Фурса заметил, что Трампу почти 80 лет и он верит в то, что сейчас делает, ведь мечтал об этом последние 50 лет.

Это была абсолютная глупость, но он в это верит, поэтому слушает только тех людей, которые подтверждают его собственное убеждение. В то же время игнорирует другие голоса, даже Илона Маска, которые говорят, что его действия – полная ерунда. Поэтому повлиять на него невозможно,

– отметил инвестиционный банкир.

Ситуация в США такова, по его словам, что фондовые рынки могут и дальше падать. Это очень чувствительно для американской экономики, истеблишмента. Поэтому Белый дом пытается всеми усилиями остановить это падение. Иногда временно у него это получается благодаря рыночным манипуляциям, информационным вбросам и т. д.

Однако чем дальше это будет продолжаться, тем меньше, как отметил он, будет поддержка Трампа среди американцев, которые имеют определенное состояние, в частности, среди республиканских законодателей.

С Трампом останутся только сторонники MAGA, реднеки, которые мало на что влияют, кроме как дают голоса на выборах,

– подчеркнул Сергей Фурса.

Поэтому, если падение фондовых рынков продолжится, то на Республиканскую партию будет осуществляться значительное давление, а она в свою очередь будет пытаться влиять на Трампа.

К слову, президент США может быть причастным к инсайдерской торговле или манипуляциям на фондовом рынке. Проверить Дональда Трампа о причастности к незаконным операциям призвал сенатор-демократ Адам Шифф. Он отметил, что "семейные монеты-мемы и все остальное" не выходит за пределы внутренней торговли или обогащения.