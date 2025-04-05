Всего запланировано 1 200 протестов по всей стране, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Американцы протестуют против Трампа и Маска

Так, тысячи протестующих уже заполонили улицы Бостона, участвуя в митинге против Трампа под названием "Руки прочь!".

Митинг в Бостоне: смотрите видео

Также тысячи людей направлялись в центр Вашингтона, где акции протеста стартовали под пасмурным небом и легким дождем. Организаторы сообщили Reuters, что на митинге на Национальной аллее ожидается более 20 000 участников.

Протестующие выстроились вдоль оживленной Коннектикут-авеню в Вашингтоне, ожидая автобусов в центр города. Они держали плакаты с лозунгами, такими как "В США нет королей" и "Депортировать Маска".

В субботу несколько сотен человек собрались возле штаб-квартиры Управления социального обеспечения (SSA) неподалеку Балтимора, чтобы протестовать против сокращений в ведомстве, которое выплачивает пособия пожилым людям и людям с инвалидностью.

За несколько часов до начала протестов в США, сотни американцев, проживающих в Европе, собрались в Берлине, Франкфурте, Париже и Лондоне, чтобы выразить несогласие с масштабной перестройкой внешней и внутренней политики США.

Около 200 человек, преимущественно американцев, собрались на площади Республики в Париже, слушали речи и держали транспаранты с надписями: "Против тирана", "Верховенство права", "Феминистки за свободу, а не фашизм" и "Спасите демократию".

Большое количество людей выражает возмущение действиями администрации Трампа: смотрите видео

Напомним, что протесты в США направлены против ряда исполнительных указов и других мер, введенных Трампом после его возвращения в Белый дом 20 января. Большое недовольство у американцев вызывает деятельность команды по повышению эффективности правительства под руководством Маска, которая резко сокращает штаты правительственных работников. Более 200 000 рабочих мест из общего количества 2,3 миллиона уже было ликвидировано.