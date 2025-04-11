Сколько злотых сейчас в 1 долларе
Курс зависит от места, где происходит обмен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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Каково соотношение доллара к злотому 11 апреля:
- средний банковский курс сегодня такой – в 1 долларе – 3,71 злотого;
- в обменниках за 1 доллар дадут примерно – 3,77 злотых.
Платежные системы имеют несколько иной курс:
- у Mastercard курс обмена составляет – 4,11 злотых за доллар;
- в Visa – 4,11 злотых за доллар.
Сколько злотых дадут за 100 долларов сегодня
- если 100 долларов обменивать в банке, то можно получить примерно – 371,11 злотых;
- в обменниках за 100 долларов дадут примерно – 376,61 злотых;
- при конвертации 100 долларов через Mastercard, можно получить ориентировочно – 410,80 злотых;
- через Visa при обмене 100 долларов можно получить – 411,02 злотых.