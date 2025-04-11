Сколько злотых сейчас в 1 долларе

Курс зависит от места, где происходит обмен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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Каково соотношение доллара к злотому 11 апреля:

Платежные системы имеют несколько иной курс:

  • у Mastercard курс обмена составляет – 4,11 злотых за доллар;
  • в Visa – 4,11 злотых за доллар.

Сколько злотых дадут за 100 долларов сегодня

  • если 100 долларов обменивать в банке, то можно получить примерно – 371,11 злотых;
  • в обменниках за 100 долларов дадут примерно – 376,61 злотых;
  • при конвертации 100 долларов через Mastercard, можно получить ориентировочно – 410,80 злотых;
  • через Visa при обмене 100 долларов можно получить – 411,02 злотых.