Скільки злотих зараз у 1 доларі

Курс залежить від місця, де відбувається обмін, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

Читайте також Перемовини щодо мит: ЄС та Китай обговорюють встановлення мінімальних цін на електромобілі

Яке співвідношення долара до злотого 11 квітня:

Платіжні системи мають дещо інший курс:

  • у Mastercard курс обміну складає – 4,11 злотих за долар;
  • у Visa – 4,11 злотих за долар.

Скільки злотих дадуть за 100 доларів сьогодні

  • якщо 100 доларів обмінювати у банку, то можна отримати приблизно – 371,11 злотих;
  • в обмінниках за 100 доларів дадуть приблизно – 376,61 злотих;
  • при конвертації 100 доларів через Mastercard, можна отримати орієнтовно – 410,80 злотих;
  • через Visa при обміні 100 доларів можна отримати – 411,02 злотих.