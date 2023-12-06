Чому міжнародні резерви України скорочуються четвертий місяць поспіль

Зараз валютні запаси України поповнюються у тому числі завдяки грошовій допомозі міжнародних партнерів. Ці кошти допомагають стабілізувати український економічний сектор.

Чому скорочуються українські резерви

Протягом листопада міжнародні резерви України стали меншими на 0,5%, тобто знизились до 38,785 мільярда доларів. Потрібно розуміти, що падіння показників відбувається уже 4 місяці.

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Фінансування міжнародних партнерів певною мірою компенсувало інтервенції НБУ на міжбанківському ринку. Завдяки цим коштам також були частково закриті українські боргові виплати.

Відповідно до даних НБУ, у листопаді статистика фінансових операцій така:

Україна сплатила МВФ 250 мільйонів доларів;

виплати за держборгом склали 109 мільйонів доларів;

чистий продаж валюти НБУ становить 2,453 мільярда гривень.

Валютні рахунки НБУ поповнились на 2,329 мільярда доларів. Звідки надійшли ці кошти:

1,636 мільярда доларів надав ЄС у рамках програми макрофінансової допомоги Україні;

404 мільйони доларів – перерахував Світовий банк, з них 400 мільйонів доларів були виділені завдяки гарантуванню Британії;

287 мільйонів доларів – розміщення ОВДП (валютних облігацій внутрішньої державної позики).

Також у листопаді відбулася переоцінка фінансових інструментів. Їхня ціна зросла на 284 мільйони доларів.

У жовтні НБУ оновив прогноз міжнародних резервів на наступний рік. Вірогідно у 2024 році вони становитимуть 44,7 мільярда доларів. Для порівняння, в кінці 2023 року НБУ очікує зростання цього показника з 38,3 до 41,8 мільярда доларів.