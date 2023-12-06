Чи відбудуться значні коливання курсу

Член ради НБУ Василь Фурман розповів, що адаптація курсу відбулася успішно. Ситуація на фінансовому ринку стабілізується і це впливає на значення валюти.

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Василь Фурман Член ради НБУ І ми бачимо, що ринок пристосувався до нових умов. У листопаді відбулося навіть певне поліпшення ситуації на валютному ринку порівняно з вереснем, до моменту набрання чинності рішенням про зміну курсового режиму. Наприклад, обсяг угод між банками, без участі НБУ, порівняно з вереснем збільшився втричі – до майже 90 мільйонів доларів на день. Натомість середньоденний чистий продаж валюти Нацбанком зменшився до 111 мільйонів доларів порівняно зі 128 мільйонами доларів у вересні.

З початку листопада, гривня зміцнилась на показник до 1%. При цьому різниця між готівковим та офіційним курсом зменшилась до 3%.

Загалом ситуація на валютному ринку є стабільною та контрольованою, підстав для різких коливань наразі немає,

– стверджує Фурман.

На думку Фурмана, скорочення рівня інфляції також позитивно впливає на економічний сектор в Україні. Варто зауважити і те, що завдяки міжнародній фінансовій підтримці НБУ зміцнив українські резерви, а це сприяє стабілізації курсу.